ООО «Инвестком» достроит спорный ресторан на Гребном канале с новым владельцем

Как стало известно «Ъ-Приволжье», нижегородское ООО «Инвестком» сменило собственника и намерено завершить начатый предыдущим владельцем Зауром Идрисовым в 2014 году проект-долгострой по возведению ресторана на Гребном канале. Ранее Заур Идрисов долго судился с минимущества Нижегородской области, которое неудачно попыталось признать недостроенный ресторан самовольной постройкой, добиваясь сноса объекта либо его реализации с публичных торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инвестком» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Основной вид деятельности компании — работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Сейчас владельцем общества является предприниматель Владимир Крупнов, а его генеральным директором — Алексей Ляпин, который в начале 2000-х годов входил в команду тогдашнего мэра Вадима Булавинова и руководил КУГИ Нижнего Новгорода.

Господин Ляпин не стал раскрывать подробности сделки по приобретению объекта незавершенного строительства. По его словам, в судах законность инвестпроекта оспорена не была, разрешение на строительство ресторана действует до конца 2025 года и сейчас идет черновая отделка помещений.

«Надеемся сдать объект в эксплуатацию в обозначенный срок. Губернатор Глеб Никитин поставил задачу сделать красивое здание на набережной, и мы на это нацелены»,— отметил предприниматель.

Иван Сергеев