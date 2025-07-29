Греф заявил о лидерстве России в технологиях безналичной оплаты
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Россия — единственная страна, где решена проблема безналичной оплаты.
Герман Греф
Фото: пресс-служба президента РФ
По его словам, в России к концу года будет около 1,5 млн терминалов «Сбера» с возможностью биометрического платежа. «Теперь можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата», — описал господин Греф сервис «Оплата улыбкой».
Владимир Путин технологию оценил: «Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо». По сообщению «РИА Новости», президент при этих словах улыбался.
Глава Сбербанка объяснил, что на терминалах, обрабатывающих биометрию, доступны и уже старые функции оплаты QR-кодом или банковской картой.
К 2022 году Сбербанк был самым крупным проводником сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay. Развитие безналичных платежей в России Герман Греф связал именно с уходом американской компании. Когда Apple заблокировал на территории РФ функцию оплаты по беспроводным NFC-портам, в «Сбере», по словам его главы, решили окончательно порвать с зависимостью от любых сторонних провайдеров.