Греф заявил о лидерстве России в технологиях безналичной оплаты

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Россия — единственная страна, где решена проблема безналичной оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: пресс-служба президента РФ Герман Греф

Фото: пресс-служба президента РФ

По его словам, в России к концу года будет около 1,5 млн терминалов «Сбера» с возможностью биометрического платежа. «Теперь можно просто улыбнуться в терминал – и проходит оплата», — описал господин Греф сервис «Оплата улыбкой».

Владимир Путин технологию оценил: «Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо». По сообщению «РИА Новости», президент при этих словах улыбался.

Глава Сбербанка объяснил, что на терминалах, обрабатывающих биометрию, доступны и уже старые функции оплаты QR-кодом или банковской картой.

К 2022 году Сбербанк был самым крупным проводником сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay. Развитие безналичных платежей в России Герман Греф связал именно с уходом американской компании. Когда Apple заблокировал на территории РФ функцию оплаты по беспроводным NFC-портам, в «Сбере», по словам его главы, решили окончательно порвать с зависимостью от любых сторонних провайдеров.