«Сбер» спрогнозировал курс в 90 руб./$ к концу года

Сбербанк прогнозирует ослабление рубля к концу 2025 года до 90 руб./$, сообщил заместитель председателя правления и финансовый директор Тарас Скворцов. Текущий прогноз снизился по сравнению с предыдущим, который предполагал курс в 100 руб./$.

Господин Скворцов пояснил, что на курс рубля влияют фундаментальные факторы, включая снижение импорта. По его словам, ослабление рубля в последние дни связано с геополитической ситуацией, но сложно предсказать, насколько эта тенденция затянется.

Тарас Скворцов отметил, что многие аналитики считают текущий курс рубля переукрепленным. «Во втором полугодии все-таки рубль будет определенным образом ослабляться. Это видно и по котировкам, которые есть сегодня на рынке»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). На 29 июля курс рубля, по данным ЦБ, составляет 79,58 руб./$.