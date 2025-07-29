Два жителя Дагестана уличены в помощи террористам в Египте

Пресс-служба дагестанского управления ФСБ России сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух местных жителей по статьям о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1, ч. 4 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По данным следствия, в течение двух лет двое дагестанцев, «разделяя идеи создания всемирного халифата» и находясь на территории Египта, «принимали участие в деятельности одной из международных террористических организаций, запрещенной в Российской Федерации».

По данным силовиков, они выполняли возложенные на них обязанности, включая сбор денежных средств, предназначавшихся для приобретения военного оборудования, оружия, боеприпасов и техники.

Задержаны они были в мае прошлого года в Москве, сразу после возвращения в Россию. Следствие по делу продолжается. При этом дело по ч. 4 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК было возбуждено уже в мае этого года. По словам источника «Ъ», в ходе расследования вскрываются новые подробности преступной деятельности фигурантов и в деле могут появиться новые эпизоды.

Подследственными, сообщил источник «Ъ», стали 19-летний уроженец Махачкалы Малик Мамаев и 25-летний уроженец села Кули Кулинского района Дагестана Хизри Магомедов. Они отправились в Египет якобы на учебу, однако после того как были уличены в поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», спешно вернулись на родину в надежде, что российские силовики не узнают об их деятельности за границей. «Узнали, задержали,— прокомментировал источник,— информацию подтвердила и полиция Египта».

Юлия Рыбина, Махачкала