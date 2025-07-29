ТАСС: Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу в «М.Видео»

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Собеседник рассказал агентству, что господин Бакальчук займется переформатированием сети и увеличением доли онлайн-продаж до 80%. По его мнению, компании будет полезен «многолетний опыт Бакальчука в сфере онлайн-торговли, развитии IT-инфраструктуры», а также его «глубокое понимание российской розничной и интернет-торговли».

Владиславу Бакальчуку принадлежит «ВБ Девелопмент», который строил склады для Wildberries. В октябре 2024 года маркетплейс объявил о расторжении всех договоров с компанией и потребовал взыскать 712,9 млн руб. Арбитражный суд принял решение в пользу Wildberries в мае этого года.

Слияние компаний по продаже электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» произошло в 2018 году. В конце 2022 года группа «М.Видео-Эльдорадо» объединила оба бренда в новый — «Эльдорадо+М.Видео». Спустя год компания начала ребрендинг.