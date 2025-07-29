Китай наступает, Южная Корея догоняет

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о 75-дюймовой модели H-LED75BU7009.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Российский рынок телевизоров в первом полугодии укрепил тренд на цифровизацию. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», девять из десяти проданных устройств имеют на борту Smart TV. По выручке показатели еще выше, около 97%. Большинство покупателей хотят не просто экран, нужна домашняя мультимедиа-система. А это и аналоговое ТВ, и обязательно стриминговые платформы или даже управление устройствами умного дома.

Почти половина проданных телевизоров работают на Android TV. Отечественные решения вроде YaOS или «Салют ТВ» контролируют в совокупности более пятой части рынка. В лидерах по выручке — бренды Haier, Samsung, Hisense, TCL и Xiaomi. В общем, азиатские вендоры впереди. При этом конкуренция среди них довольно активная. К примеру, китайский Skyworth, по подсчетам аналитиков Omdia, в первом квартале обошел Sony по мировым продажам и оказался в пятерке крупнейших мировых брендов телевизоров по объему выручки. Полная картина говорит о растущем интересе к функциональным и одновременно доступным моделям.

Свою вариацию на тему россиянам предлагает и бренд Hyundai. Мне удалось протестировать его модель с диагональю 75 дюймов (H-LED75BU7009). Огромный аппарат не предлагает инноваций уровня QLED- или OLED-решений, но для своей ценовой категории это как раз то сбалансированное решение, о котором я упомянул раньше. Пользователь получает 4K Ultra HD-экран (38402160) с LED-матрицей с равномерной подсветкой, приукрашенной по насыщенности цветопередачу, «раненый» баланс белого, частоту обновления 60 Гц плюс технологию по улучшению плавности и четкости видео MEMC, а также поддержку HDR 10 и Dolby Vision-Atmos технологий. В наличии три входа HDMI. Жаль, что ни один из пары USB-портов не справился с подключением внешнего диска. На других Smart TV с ним нет проблем.

Android TV позволяет быстро устанавливать привычные стриминговые сервисы, в основном отечественные, конечно. Есть даже предустановленный магазин. И если к просмотру YouTube, например, приступить известным способом еще можно, то встроенный Netflix остается для любителей из России бесполезным. Интегрированный Google-ассистент готов сотрудничать, но приживается хуже каких-нибудь «Алисы» или «Салюта». Звук у 75-дюймовой модели Hyundai коротко можно описать как нормальный. И саундбар напрашивается, скорее, не к паре динамиков в 10 Вт, а к масштабам самого телевизора.

Александр Леви