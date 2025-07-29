«Аэрофлот» стабилизировал программу полетов после хакерского взлома

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщил, что сегодня выполняет программу полетов «в рамках расписания». До 10:00 по мск проводились точечные отмены рейсов, но после их программа стабилизировалась, уточнил перевозчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным авиакомпании, 29 июля планируется выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно (216 парных рейсов из 233). «Аэрофлот» уточнил, что обстановка в Шереметьево спокойная, а регистрация в аэропорту работает в штатном режиме. В системе бронирования авиабилетов сбоев нет, сайт перевозчика работает.

28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе своих информационных систем. Это привело к отмене десятков рейсов, в Шереметьево скопились очереди. Генпрокуратура назвала причиной хакерскую атаку. Ответственность взяли на себя две группы хакеров. Возбуждено уголовное дело. По данным «Интерфакса», сегодня «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево и обратно.

Подробнее об атаке — в публикации «Ъ» «Сбой на взлете».