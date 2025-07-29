«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево и обратно

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сегодня отменил 22 рейса из московского аэропорта Шереметьево и 31 рейс в направлении столичной авиагавани, сообщает «Интерфакс». Речь также идет о рейсах, которые выполняются совместно с авиакомпанией «Россия» («дочка» «Аэрофлота»). Пресс-служба перевозчика заявила, что выполняет программу полетов «в рамках расписания».

По данным авиакомпании, сегодня планируется выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). Перевозчик уточнил, что проводил точечные отмены рейсов до 10:00 по мск. По данным «Аэрофлота», обстановка в Шереметьево сейчас спокойная.

28 июля «Аэрофлот» сообщил, что в работе его информационных систем произошел сбой. Были отменены несколько десятков рейсов. В Шереметьево скопились очереди пассажиров. Генпрокуратура назвала причиной хакерскую атаку. Ответственность взяли на себя две группы хакеров. Возбуждено дело о неправомерном доступе к информации (ч. 4 ст. 272 УК). По данным «Ъ», восстановление IT-систем «Аэрофлота» займет до года.

Подробности — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».