Умер итальянский композитор Чельсо Валли

Умер итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли. Ему было 75 лет. О смерти музыканта сообщило Doremifasol.

Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье. Он получил музыкальное образование в консерватории Джованни Баттиста Мартини. Дебют господина Валли случился в 1978 году, с выходом альбома «Provincia», созданного совместно с певцом Джампьеро Анелли (Drupi). Тогда же стал работать в направлении «итало-диско» и продюсировал проекты Tantra, Azoto и Passengers.

За годы творческой деятельности Чельсо Валли сотрудничал со многими итальянскими артистами, включая Мину, Эроса Рамазотти, Андреа Бочелли, Лауру Паузини, Васко Росси, Джанни Моранди, Раф, Джорджию и Манго. Помимо работы в студии, он неоднократно дирижировал оркестром на фестивале в Сан-Ремо. Последний раз — в 2023 году.

Господин Валли также написал музыку к фильмам «Крестный отец 3» и «Кровные узы», создавал композиции для телевидения и рекламы. Одним из заметных эпизодов в его продюсерской карьере стал альбом «La vita adesso» певца Клаудио Бальони — самая продаваемая итальянская пластинка.