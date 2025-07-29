ОСК взяла курс на «Север»

Объединенная судостроительная корпорация, штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге, похоже, нашла новый офис для персонала, работающего в Москве. По данным источников “Ъ”, компания намерена арендовать 10 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре «Север» около станции метро «Динамо». Аренда такого объема помещений может обойтись в 350–400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галс Фото: Галс

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договаривается с «Галс-Девелопментом» об аренде 10 тыс. кв. м офисной недвижимости в строящемся бизнес-центре «Север» рядом со станцией метро «Динамо» в Москве. Об этом рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Галс-Девелопменте» отказались от комментариев. В ОСК не ответили на запрос “Ъ”. ВТБ, в периметр которого входит как «Галс-Девелопмент», так и ОСК, переадресовали “Ъ” к сторонам сделки.

Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша предполагает, что речь может идти о переезде для дальнейшего расширения штата из текущего офиса в бизнес-центре «Легион II» у станции метро «Новокузнецкая» в Москве. Здесь компания занимает около 7 тыс. кв. м, из которых 5 тыс. кв. м — офисные площади.

Однако, не исключает руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич, аренда такого объема пространств в бизнес-центре «Север» может говорить о перемещении в Москву части сотрудников из штаб-квартиры в Санкт-Петербурге. Причина такого шага — в дефиците офисных площадей в Санкт-Петербурге, добавляет старший менеджер практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко.

Андрей Пучков, гендиректор ОСК, в интервью “Ъ” в ноябре 2024 года: «Выход на безубыточность — это тот минимум, который нам необходим».

О планах ОСК перевести часть персонала в Москву стало известно в 2023 году, после ее перехода под управление ВТБ. Тогда «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщали, что штаб-квартира организации может разместиться в одном из небоскребов в деловом кластере «Москва-Сити», в самой ОСК эту информацию опровергли. Позже корпорация сообщила «Деловому Петербургу», что вопрос о том, какие подразделения будут находиться в Москве и Санкт-Петербурге, прорабатывается.

Партнер инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков оценивает ежегодные платежи ОСК за аренду площадей в бизнес-центре «Север» в 400 млн руб. Ксения Харкевич говорит о 350–380 млн руб. в год без НДС и эксплуатационных платежей. Господин Жидков уточняет, что, учитывая связь «Галс-Девелопмента» и ОСК через головную структуру, ВТБ, окончательная стоимость может отличаться от базовой.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова обращает внимание на то, что помещения в бизнес-центре «Север» предлагаются без отделки, поэтому компании придется дополнительно вложить от 1,65 млрд руб. Конечная сумма будет зависеть от технического оснащения, требуемого в связи с профилем компании, уточняет эксперт.

Общая площадь строящегося бизнес-центра «Север» составляет 77,3 тыс. кв. м, офисная часть — 55,3 тыс. кв. м. В условиях ограниченного предложения и низкой вакантности на рынке готовых офисов многим компаниям приходится искать помещения в строящихся бизнес-центрах, отмечает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Тем не менее сейчас большинство девелоперов предпочитают строительство бизнес-центров для продажи, что создает дефицит офисов для аренды, говорит замруководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов.

София Мешкова