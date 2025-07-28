Премьер Удмуртии прокомментировал отключение интернета в Ижевске

Премьер-министр Удмуртской Республики Роман Ефимов сообщил, что в Ижевске временно отключили интернет, чтобы заблокировать «деструктивные действия врага».

«В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета, — пишет господин Ефимов в Telegram-канале. — Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы».

По словам председателя правления, в регионе экстренные службы работают в штатном режиме. Власти Удмуртии работают над расширением общедоступной сети Wi-Fi. О восстановлении услуг жителей оповестят дополнительно.

22 июля Роман Ефимов заявил, что отключения мобильного интернета в регионе будут продолжаться. Перебои с подключением наблюдаются в Удмуртии третий день подряд. Ранее мобильный интернет отключали только при действии режимов «Беспилотная опасность» и «Опасность атаки БПЛА».