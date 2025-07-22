Премьер Удмуртии: отключения мобильного интернета будут продолжаться

Отключения мобильного интернета в регионе будут продолжаться, заявил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на брифинге 22 июля, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». «Хотелось бы разработать какую-то интерактивную карту, чтобы понимать, когда мобильный интернет отключается <...> Это дало бы жителям возможность подстраиваться под ситуацию. Но, к сожалению, такого решения нет. Мы работаем по заданному алгоритму»,— рассказал господин Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Премьер добавил, что было проведено изучение сложностей, которые возникают у предпринимателей. В первую очередь, это вопросы, связанные с оплатой. «Банки на сегодняшний день перевели порядка 1 тыс. наших предпринимателей на проводной интернет»,— добавил господин Ефимов.

Председатель правительства рассказал, что региональное минцифры определяет дополнительные точки для подключения без пароля к Wi-Fi. Сколько именно человек охватывает эта сеть, господин Ефимов не уточнил, количество пользователей бесконечно меняется.

«Подобного рода отключения (мобильного интернета.— “Ъ-Удмуртия”) имеют под собой результат»,— резюмировал премьер.

Напомним, в Ижевске была разработана интерактивная карта, на которой отмечены бесплатные точки доступа к Wi-Fi. С 18 июня в Удмуртии действует система ограничений мобильного интернета. Ее активируют при угрозе и непосредственных атаках БПЛА по региону. Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают функционировать.

Подробнее об ограничениях мобильного интернета читайте в материале «Временная деградация».