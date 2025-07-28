Премьер Удмуртии: мобильный интернет ограничен на неопределенное время
Ограничение мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введено на неопределенное время, сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. «В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы»,— написал премьер-министр региона.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Господин Ефимов добавил, что экстренные службы работают в штатном режиме. Власти региона прорабатывают возможность расширения общедоступной сети Wi-Fi. О восстановлении услуг жителей оповестят дополнительно
Перебои с мобильным интернетом наблюдаются в Удмуртии третий день подряд. Ранее мобильный интернет отключали только при действии режимов «Беспилотная опасность» (последний раз был введен на четыре часа утром в субботу, 26 июля) и «Опасность атаки БПЛА».