Премьер Удмуртии: мобильный интернет ограничен на неопределенное время

Ограничение мобильного интернета в Ижевске и нескольких районах республики введено на неопределенное время, сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. «В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы»,— написал премьер-министр региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Ефимов добавил, что экстренные службы работают в штатном режиме. Власти региона прорабатывают возможность расширения общедоступной сети Wi-Fi. О восстановлении услуг жителей оповестят дополнительно

Перебои с мобильным интернетом наблюдаются в Удмуртии третий день подряд. Ранее мобильный интернет отключали только при действии режимов «Беспилотная опасность» (последний раз был введен на четыре часа утром в субботу, 26 июля) и «Опасность атаки БПЛА».