Хинштейн поручил завершить строительство школы в Курске за 4,3 млрд до 2026 года
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на оперативном совещании облправительства поручил сдать в эксплуатацию «Школу будущего» на проспекте Плевицкой в облцентре до 2026 года. Как пояснил врио заместителя губернатора Владимир Базаров, на прошлой неделе было выдано положительное заключение по госэкспертизе проекта.
Строительство "Школы будущего" в Курске
Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна
Кроме того, было получено разрешение на строительство, отметил господин Базаров: «Выходим на нормальный строительный режим по этому объекту». Текущая стоимость работ составляет 4,3 млрд руб. Учреждение рассчитано на 1,6 тыс. учеников. Планируемая площадь — 40 тыс. кв. м.
В конце мая господин Хинштейн сообщал, что строительство школы остановилось после удорожания объекта до 4,8 млрд руб. В итоге концессионер — группа ВЭБ.РФ — взял на себя большую часть расходов. Также глава региона заявлял, что по объекту было получено около 300 замечаний.
В ноябре прошлого года концессионер курской «Школы будущего» ООО «Прошкола» (проект ВЭБ.РФ) заявил о трудностях из-за режима ЧС, который действует в регионе с августа 2024-го. Министерство образования и науки Курской области тогда поясняло, что ряд бригад отказался выполнять работы, из-за чего им ищут замену.
О строительстве школы в 2022 году сообщал экс-глава региона Роман Старовойт. На тот момент стоимость строительства оценивалась в 2 млрд руб. Господин Старовойт заявлял, что объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года.