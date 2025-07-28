Хинштейн поручил завершить строительство школы в Курске за 4,3 млрд до 2026 года

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на оперативном совещании облправительства поручил сдать в эксплуатацию «Школу будущего» на проспекте Плевицкой в облцентре до 2026 года. Как пояснил врио заместителя губернатора Владимир Базаров, на прошлой неделе было выдано положительное заключение по госэкспертизе проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство "Школы будущего" в Курске

Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Строительство "Школы будущего" в Курске

Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Кроме того, было получено разрешение на строительство, отметил господин Базаров: «Выходим на нормальный строительный режим по этому объекту». Текущая стоимость работ составляет 4,3 млрд руб. Учреждение рассчитано на 1,6 тыс. учеников. Планируемая площадь — 40 тыс. кв. м.

В конце мая господин Хинштейн сообщал, что строительство школы остановилось после удорожания объекта до 4,8 млрд руб. В итоге концессионер — группа ВЭБ.РФ — взял на себя большую часть расходов. Также глава региона заявлял, что по объекту было получено около 300 замечаний.

В ноябре прошлого года концессионер курской «Школы будущего» ООО «Прошкола» (проект ВЭБ.РФ) заявил о трудностях из-за режима ЧС, который действует в регионе с августа 2024-го. Министерство образования и науки Курской области тогда поясняло, что ряд бригад отказался выполнять работы, из-за чего им ищут замену.

О строительстве школы в 2022 году сообщал экс-глава региона Роман Старовойт. На тот момент стоимость строительства оценивалась в 2 млрд руб. Господин Старовойт заявлял, что объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Егор Якимов