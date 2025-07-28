Лучший бомбардир сборной Казахстана Зайнутдинов перешел в «Динамо»

Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Зайнутдинов будет играть под 19-м номером. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €3 млн.

Ранее полузащитник представлял турецкий «Бешикташ». В прошлом сезоне он провел за команду 12 матчей, в которых отметился результативной передачей. В 2024 году стал обладателем Кубка Турции. Также Зайнутдинов играл за «Ростов» и московский ЦСКА. Футболист является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана — на его счету 14 голов за национальную команду.

Таисия Орлова