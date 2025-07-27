Семь взяток на пятерых

В Краснодаре начался процесс по коррупционному делу бывших председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и еще троих подсудимых. Они обвиняются в получении взяток в размере от 400 тыс. до 10 млн руб. и посредничестве в этом. Деньги, по версии следствия, передавались судьям за вынесение решений по уголовным и гражданским делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Начало процесса в Первомайском райсуде Краснодара по уголовному делу бывших высокопоставленных ростовских судей прошло почти незамеченным: на первом заседании, прошедшем 25 июля, кроме участников слушания присутствовали два журналиста и родственница одного из подсудимых, имеющая статус общественного защитника.

Гособвинение отметило, что бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, одновременно занимавшая должность главы комиссии по этике Совета судей России, имела высокий статус и значительный авторитет в органах судебной системы. Аналогичным образом была охарактеризована и Татьяна Юрова, бывший заместитель госпожи Золотаревой, которая возглавляла Совет судей Ростовской области.

На скамье подсудимых женщины сидели рядом, выглядели спокойными и сосредоточенными, но друг с другом не разговаривали.

В «аквариуме» поместились и трое мужчин: экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и предприниматель Альберт Романов. Отвечая на вопросы суда, фигуранты были немногословны. Елена Золотарева заявила, что вину не признает и давать показания не желает, остальные высказались в том же духе.

Обвинительное заключение, которое зачитал представитель прокуратуры, содержит семь коррупционных эпизодов, имевших место в Ростовской области в 2022 году.

Взяткодатели, по данным следствия, передавали вознаграждение за вынесение решений по уголовным и гражданским делам, которые рассматривались в Волгодонском и Аксайском городских судах, в Каменском, Ворошиловском и других районных судах региона. Получателями крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) следствие считает Елену Золотареву и Татьяну Юрову. По версии обвинения, госпожа Золотарева, а в некоторых случаях — госпожа Юрова, договорившись с взяткодателями, оказывали воздействие на судей, убеждая их принять то или иное решение. Обвинение в посредничестве при передаче взяток (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) предъявлено Андрею Рощевскому, Георгию Бондаренко и Альберту Романову.

Как следует из материалов дела, господин Романов, единственный фигурант дела, не принадлежавший к судейскому сообществу, согласился участвовать в коррупционной схеме, чтобы смягчить наказание своему родственнику, которого судили за мошенничество. Сумма незаконного вознаграждения составила 10 млн руб. Еще одно уголовное дело, за вынесение решения по которому судьи также получили 10 млн руб., расследовалось по статье о разбое. Взяткодатели просили обеспечить отмену приговора и возврат дела в прокуратуру.

Самая скромная по размеру взятка — 400 тыс. руб.— была передана в интересах осужденного по уголовному делу за замену оставшегося срока лишения свободы на более мягкое наказание.

Остальные эпизоды в деле Елены Золотаревой и ее сообщников касаются гражданских процессов. Здесь суммы взяток варьировались от 1 млн руб. до 2 млн руб., утверждает обвинение. В спорах шла речь о разделе имущества и о взыскании долгов.

Анна Перова, Краснодар