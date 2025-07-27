По делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими признаны не менее семи юрлиц

Семь юридических лиц признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле», включая операторов связи «МТС» и «Т2 Мобайл», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Среди потерпевших также АО «Крокус Интернэшнл», ООО «Сервис Холл», ООО «Видео Ленд», ООО «МСМ» и ООО «С-Сервис».

Последние две компании организовывали концерт группы «Пикник» и обеспечивали оборудование для мероприятия. ООО «Видео Ленд» предоставляло видеооборудование, а ООО «Сервис Холл» арендовало помещение для ресторана «Бэкстэйдж». «МТС» и «Т2 Мобайл» арендовали площади для систем мобильной связи. АО «Крокус Интернэшнл» владеет сгоревшим зданием.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 147 человек, 336 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Причиненный ущерб оценивается 5,7 млрд руб. Дело передано во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения.