Из-за атак беспилотников 22 рейса в Пулково перенаправили на запасные аэродромы

Всего 22 рейса направлены на запасные аэродромы и 57 рейсов задержаны на вылет в петербургском аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба аэропорта. По направлениям Санкт-Петербург — Москва и обратно отменены и задержаны около 20 рейсов, следует из онлайн-табло столичных аэропортов.

«В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону,— говорится в сообщении пресс-службы Пулково (цитата по ТАСС).— В связи с этим убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала».

Утром 27 июля Пулково вводил ограничения на вылет и посадку самолетов из-за атак БПЛА. Всего над регионом было сбито более 10 беспилотников. В Ломоносовском районе Ленинградской области произошли пожары после падения обломков БПЛА. Возгорания были быстро ликвидированы. Пострадала одна женщина. Ее доставили в межрайонную больницу.