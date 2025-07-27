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Песков объяснил отмену парада ВМФ в Петербурге соображениями безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины отмены Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего»,— сказал господин Песков.

Мероприятия, которые должны были пройти в Петербурге, перенесли в Кронштадт. Сегодня, 27 июля, на Якорной площади весь день будут выступать военные творческие коллективы, солисты музыкальных театров, артисты эстрады.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в день ВМФ в городе на Неве зажгут факелы Ростральных колонн. Это случится одновременно с полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

Андрей Маркелов

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