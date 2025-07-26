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В Петербурге в День ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн, мосты засияют триколором

В день Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн. Также три моста будут подсвечены в цветах российского триколора, сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ

Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ

Праздничную подсветку получат Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Иллюминация будет работать около шести часов — с 22:10 27 июля до 03:55 28 июля. Мост Бетанкура украсят 1397 светодиодных светильников, Троицкий — 1151, Дворцовый — 650.

Факелы Ростральных колонн будут зажжены 27 июля одновременно с полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что концерт ко Дню ВМФ перенесли в Кронштадт.

Дарья Астанина

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