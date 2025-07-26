В Индии арестовали посла выдуманных стран Себорга и Западная Арктика

Индийская полиция арестовала Харшвардхана Джайна, обвиняемого в мошенничестве через организацию посольств несуществующих стран в Нью-Дели. Мужчина выманивал деньги у людей, представляясь советником или послом таких государств как Себорга и Западная Арктика. Об этом сообщили в Associated Press (AP).

У подозреваемого изъяли четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, множество сфабрикованных фотографий с мировыми лидерами, фиктивные печати МИД Индии еще почти 30 других стран. Помимо этого полиция конфисковала у господина Джайна 4,5 млн индийских рупий (примерно $52 тыс.) и валюту иностранных государств.

Офицер полиции Сушил Гуле из специального оперативного подразделения штата Уттар-Прадеш на севере Индии заявил, что 47-летний Харшвардхан Джайн обманывал индийских граждан, обещая им работу за рубежом. По словам оперативника, мужчину также обвиняют в отмывании денег через подставные компании за границей. Среди остальных обвинений: подделка документов, их незаконное хранение и выдача себя за другое лицо.