Банкир кредитов не жалел

Суд в Москве приступил к заочному рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора Столичной трастовой компании «Союз» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова. По версии обвинения, он причастен к многомиллиардным растратам средств кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». Недавно вступил в силу приговор другим 11 фигурантам этого дела, получившим от 12 лет 6 месяцев до 17 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении банкира Эдуарда Чеснова было выделено в отдельное производство из «большого» дела о хищениях средств Фондсервисбанка, в котором фигурировало более десятка человек, в связи с тем, что фигурант успел скрыться за границей. В сентябре 2018 года Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Эдуарда Чеснова, это решение позволило российским силовикам направить материалы на подследственного в Интерпол. Установить его местонахождение и, соответственно, затребовать его экстрадиции им, однако, так и не удалось. Уголовное дело Эдуарда Чеснова рассматривается в заочном режиме.

Эдуарда Чеснова обвиняют в особо крупной растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160), а также участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). На первом судебном заседании присутствовали защитник Эдуарда Чеснова и представитель потерпевшей стороны, в качестве которой по этому уголовному делу проходит санатор Фондсервисбанка — Промсвязьбанк (ПСБ). Госкорпорация «Роскосмос» является гражданским истцом.

Отметим, что недавно вступил в силу приговор в отношении остальных 11 фигурантов расследования. Материалы «большого» дела, в котором почти 280 томов, поступили в Тверской райсуд столицы еще в 2020 году.

В июне того же года сразу после снятия первых коронавирусных ограничений начались слушания. Тогда перед судом предстали бывшие президент и владелец банка Александр Воловник, его первый заместитель Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела данного департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков.

Задержаны фигуранты были в 2017 году, а уголовное дело против них возбудили еще в августе 2015-го. Само кредитное учреждение вело свою историю с 1994 года, его основной задачей являлось обслуживание предприятий машиностроения. Позже банк стал опорным для ракетно-космической отрасли и «Роскосмоса», в частности, отделение кредитного учреждения имелось даже на Байконуре. Накануне начала расследования ЦБ ввел в банке временную администрацию из-за существенного завышения стоимости активов. Позже банк прошел процедуру санации, окончательно став структурой «Роскосмоса» как Роскосмосбанк, а в итоге вошел в ПСБ.

По версии следствия, организатором хищения и вывода средств банка за границу был его президент и владелец Александр Воловник. Схема была проста — фирмам-однодневкам банк выдавал заведомо невозвратные кредиты.

Стоит отметить, что во время следствия и суда был наложен арест как на имущество обвиняемых, так и на активы целого ряда коммерческих структур. Среди них упоминалось одно из первых детищ Александра Воловника — Столичная трастовая компания «Союз». Ее гендиректором одно время являлся член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов.

Сам Эдуард Чеснов, по материалам уголовного дела, возглавлял в преступном сообществе обособленную группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, Эдуард Чеснов, говорится в деле, нашел 31 компанию-однодневку — с этими компаниями в период с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных договоров.

По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд руб., которые, по данным следствия, затем были «в банк не возвращены»,— их члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению».

Еще один вменяемый в вину Эдуарду Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает следственный департамент МВД, который и вел дело, были также похищены. В итоге, по данным следствия, при участии Эдуарда Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб.

Ефим Брянцев