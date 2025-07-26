В Махачкале к 2030 году появится четыре новых парома

В Махачкалинском морском торговом порту к 2030 году появится два железнодорожных и два автомобильных парома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Республики Дагестан Ризвана Газимагомедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Направление паромов — Иран, Туркменистан и Казахстан, что составит около 2 млн т дополнительного грузопотока.

Общий грузопоток в Республике Дагестан планируется увеличить с 15 млн т до 30 млн т к 2030 году. На автоперевозки сейчас приходится 10 млн т, на железные дороги — 5 млн т, а на морской транспорт — 1,5 млн т.

Мария Хоперская