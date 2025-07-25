Часовая мануфактура на Кутузовском? Почему бы и нет!

Ушедшие из России швейцарские часовые бренды оставили по себе наследие не только в виде огромного парка часов на руках у потребителей, но и сервисов их обслуживания. Многолетняя практика развития точек постпродажного обслуживания, насыщенных современным оборудованием, и кадрового отбора лучших мастеров никуда не делась, примером чего является центр Legacy Craft Service, открывшийся в торговой галерее «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Он — прямой наследник фирменного сервиса группы Richemont (марки Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Piaget и др.), однако теперь независимый статус позволяет ему работать с изделиями и других производителей. Благо оборудование и квалификация мастеров позволяет.

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На самом деле, Legacy Craft Service, с которым «Коммерсантъ Стиль» удалось познакомиться изнутри, представляет собой миниатюрную часовую мануфактуру, оснащенную по последнему слову техники: высокоточные полировальные машины, гравировальные станки, лазерные установки и проч. Разумеется, часов «с нуля» здесь не сделают, но обслужат практически все существующие часы и ювелирные украшения. Запасу компонентов, унаследованному от сервиса Richemont, можно только позавидовать, а уровень оснащения и допуск сотрудников позволяет производить, причем с предоставлением собственной гарантии, любые работы: от самых простых — замены батареек в кварцевых часах и ремонта застежек ювелирных украшений — до самых сложных, вроде обслуживания хронографов, вечных календарей и турбийонов (минутные репетиры клиентам все-таки придется отправить производителю). Мастера Legacy Craft Service работают по регламентам и технологическим картам брендов.

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Имена мастеров широкой публики традиционно не известны, но в клиентской зоне бывшие постоянные покупатели московских бутиков Richemont встретят знакомые лица. В том числе благодаря этому, центр может рассчитывать на постоянных клиентов, ценящих уважительное и профессиональное отношение.