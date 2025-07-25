В Эквадоре уволят 5 тыс. госслужащих ради сокращения дефицита бюджета

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о реструктуризации правительства страны и сокращении 5 тыс. госслужащих. Это, как утверждают власти, необходимо для повышения эффективности работы, сокращения дефицита бюджета и выполнения условий МВФ для получения расширенного финансирования на $5 млрд. Как сообщает агентство MercoPress, в рамках реструктуризации число министерств будет сокращено с 20 до 14, а число секретариатов — с 9 до 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karen Toro / Reuters Фото: Karen Toro / Reuters

Власти Эквадора настаивают, что решение о сокращениях не является политически мотивированным, а стало результатом «процесса институционального анализа». Поэтому сокращения не коснутся врачей, медсестер, учителей, полицейских, военных, а также госслужащих из «уязвимых групп».

Как пояснила представитель администрации президента Каролина Харамильо, задача — выявить тех чиновников, которые «препятствуют эффективной работе», которые «не дают выполнять работу отлично и прозрачно». После увольнения таких людей правительство планирует открыть некоторое число вакансий на госслужбе для молодежи.

Алена Миклашевская