Квартальные продажи Remy Cointreau выросли на 6%

В первом квартале 2024–2025 финансового года продажи французского производителя алкоголя Remy Cointreau увеличились на 5,7%, составив €220,8 млн. Продажи коньяка увеличились лишь на 1,3%, при этом продажи других алкогольных напитков, включая ликеры, выросли на 17,3%. Данные по прибыли компания публикует только в полугодовых отчетах.

Remy Cointreau улучшила прогноз на 2024–2025 финансовый год в целом. Компания также сообщила, что оценивает негативный эффект повышения импортных пошлин в США в €45 млн против €65 млн в более раннем прогнозе. Компания отметила продолжающееся снижение продаж в Китае. Ранее в июле Remy Cointreau и другим французским производителям коньяка удалось договориться с властями КНР о смягчении «антидемпинговых мер», в соответствии с которыми пошлины на бренди из ЕС должны были достигать 34,9%.

Акции Remy Cointreau выросли 25 июля на 6%.

Яна Рождественская