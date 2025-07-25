Экс-прокурора Алексея Куликова посадили на 9,5 года за получение взятки

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 9,5 года строгого режима бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Куликова. Ему также назначили штраф в 7,5 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Фигуранта признали виновным в получении взятки.

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Господин Куликов занимал пост заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции столичной прокуратуры. Адвокат осужденного рассказал «Ъ», что следствие обвиняло экс-прокурора в получении взятки на 7 млн руб. от московского коммерсанта. За это экс-прокурор якобы должен был помочь с прекращением оперативно-разыскных мероприятий.

По обвинению в посредничестве при передаче взятки проходили два фигуранта. Это адвокат центра правовой помощи «Статус» Андрей Золотухин и координатор фонда «Русь сидящая» (признан в России иноагентом) Алексей Федяров. Оба посредника впоследствии заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО.

Алексея Куликова задержали сотрудники ФСБ в феврале 2024 года. Он не согласился с квалификацией обвинения (ч. 6 ст. 290 УК). Экс-прокурор признал факт получения денег, но счел, что совершил мошенничество.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывший прокурор хочет искупить».

Никита Черненко