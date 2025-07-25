Гросси заявил о готовности Ирана возобновить технические консультации с МАГАТЭ

Иранские власти дали понять Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что готовы возобновить технические консультации. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

«Один важный момент, который я хотел бы отметить: Иран дал нам понять, что готов возобновить технические консультации,— сказал господин Гросси в ходе открытой лекции. — Посмотрим, что из этого выйдет» (цитата по «РИА Новости»).

Глава МАГАТЭ также выступил за возвращение к «нормальным рабочим отношениям» с Ираном. «У Ирана есть ряд объектов, есть множество видов деятельности, и он должен быть прозрачен в отношении всех этих действий. И если уровень прозрачности недостаточен, это может привести к проблемным ситуациям»,— добавил гендиректор МАГАТЭ.

23 июня замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке, что в ближайшие недели Иран готовится принять техническую делегацию МАГАТЭ. Стороны планируют обсудить, как выстраивать отношения после июньских событий на Ближнем Востоке.

12 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. При этом он отметил, что в связи с меняющейся обстановкой в регионе это взаимодействие приобретет другую форму. По словам господина Аракчи, запросы МАГАТЭ на инспекции в Иране будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны, а решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи говорил, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.

Анастасия Домбицкая