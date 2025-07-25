Прошлое по соседству

Концерт Джастина Тимберлейка на тбилисском стадионе «Динамо» в рамках The Forget Tomorrow World Tour стал российским светским событием не в меньшей степени, нежели грузинским культурным. Знакомые лица в пятидесятитысячной толпе разглядел Игорь Гаврилов.

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Фото: Amy Harris / Invision / AP Джастин Тимберлейк

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В рамках программы Starring Georgia грузинское государство потратило в этом году более $27 млн на концерты мировых звезд, и по неофициальной информации, половина средств пошла на концерт Джастина Тимберлейка. По словам министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе, из 55 тыс. зрителей, пришедших послушать Тимберлейка в Тбилиси, 20 тыс. были туристами.

«Важно, чтобы Грузия исполняла функцию культурного хаба»,— заявила чиновница журналистам перед концертом. Большая часть иностранцев прибыла в безвизовый Тбилиси из России.

Уже весной жители Грузии жаловались на то, что билеты на концерт невозможно купить. Их раскупили россияне или сетевые спекулянты, ориентирующиеся на соседние страны (в одни руки давали четыре билета). Причем в первую очередь разобрали самые дорогие места. Их официальная цена составляла $500, а спекулянты задрали цены до $4 тыс. Все отели были переполнены, их владельцы подняли цены в два-три раза. Половину города перекрыли, такси было не вызвать.

Концерт девятикратного лауреата Grammy обещал возможность не только услышать вживую любимые хиты, но и воспользоваться давно утраченной возможностью ощутить причастность к «их» шику.

Вместе с прочими зрителями (правда, на VIP-трибуне) трехчасовым ожиданием на 35-градусной жаре томились такие деятели культуры, как Клава Кока, Диана Арбенина и Юлия Ахмедова.

В качестве разогревающего артиста в концерте участвовал диджей Эндрю Хайпc, сопровождающий Джастина Тимберлейка на всем маршруте гастролей. Более банальную подборку треков для открывавшей шоу дискотеки сложно себе представить. Это был микс из хитов 1990-х — 2010-х в диапазоне от Авичи до Nirvana — так играют на любом батумском или майамском пляже. В жарком воздухе пахло халтурой, предчувствия были тревожные.

Джастин Тимберлейк выпустил в 2024 году шестой студийный альбом «Everything I Thought It Was». Пластинка показала довольно высокие результаты в американских чартах (№4 в Billboard Hot 100) и пробилась в верхнюю пятерку в нескольких европейских странах, однако сенсацией не стала: в поп-музыке сейчас правят бал девушки — Чарли XCX, Билли Айлиш, Сабрина Карпентер, Лорд, Лана Дель Рей,—- а парни, даже такие именитые, остаются в их тени.

Формально The Forget Tomorrow World Tour был посвящен свежему альбому, однако из 20 с лишним песен концерта новых было только три. А треть программы составляли треки с самого популярного творения Джастина Тимберлейка — «FutureSex / LoveSounds» (2006).

В Грузию певец привез свой фестивальный сет. Именно с этой программой он сейчас ездит по европейским open-air’ам. На фестивалях нужно играть только хорошо узнаваемое и укладываться в комфортные полтора часа. В тбилисской программе не нашлось места даже для очень любимых поклонниками песен, таких, например, как «Say Something» с предыдущего альбома «Man of the Woods» (2018).

Стадион «Динамо» не подошел для полноценного технического сетапа, который Тимберлейк использовал в начале тура,— он включал в себя динамический летающий параллелепипед и отдельную дополнительную сцену. Это была именно фестивальная программа, которую представили как сольный концерт.

Вся нагрузка легла на плечи солиста и сопровождающего его вот уже четверть века аккомпанирующего, подпевающего и подтанцовывающего ансамбля Tennessee Kids. Артисты профессионально делали свое дело, но музыкальные решения были безнадежно устаревшими.

Все эти бравурные тыловые маневры брасс-секции и аккорды клавишных в стиле джаз-рока 1970-х обнаруживали полное нежелание героя хоть сколько-нибудь соответствовать сегодняшнему звуку и моде.

Многолюдное шоу может быть гениальным, как у покойного Принса или здравствующего бразильца Сеу Жоржи, но в данном случае оно прежде всего убеждало зрителей в том, что их деньги потрачены не зря. Впрочем, хит «Can’t Stop The Feeling» из мультфильма «Тролли» в любом случае шедевр, и даже его одного хватило бы для того, чтобы считать концерт удавшимся.

Джастин Тимберлейк делал все, что от него требовалось,— пел, танцевал, общался с публикой при помощи простых коротких фраз, смешно говорил «Тибилиси» и показывал пальцами сердечко. Комментаторы отметили, что он отпихнул ногой брошенный на сцену грузинский флаг, но это точно не со зла. Просто в его программе ничто не должно отклоняться от многократно проработанного сценария.

Если Джастин Тимберлейк решил, что в этот вечер выйдет на сцену в футболке с Джимом Моррисоном и включит в одну из песен фрагмент «Careless Whisper» Джорджа Майкла, то случившаяся недавно смерть Оззи Осборна его с пути не собьет. И ничего, что его коллега по поп-цеху Леди Гага включает в конце шоу «Crazy Train» Оззи, а Робби Уильямс выводит на экраны его портрет во время песни «Angels». 44-летний, по сути, молодой еще Тимберлейк словно целиком перенесся в Тбилиси из прошлого, в котором Оззи жив, а песню «Cry Me A River» крутят по радио раз в час.