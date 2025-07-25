Израиль осудил Францию за решение признать Палестину

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение властей Франции признать Палестину «вознаграждает террор» и представляет собой угрозу существованию Израиля. Это, по мнению премьера, создает «плацдарм для уничтожения» страны.

«Давайте проясним: палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем; они стремятся к созданию государства вместо Израиля»,— сказал он (цитата по AFP).

Министр иностранных дел Гидеон Саар поддержал резкие высказывания господина Нетаньяху. Он заявил, что «палестинское государство станет государством "Хамаса"». Заместитель премьер-министра Ярив Левин назвал это решение «прямой помощью терроризму» и «черной меткой в истории Франции». Министр обороны Исраэль Кац пообещал, что Израиль «не допустит создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности».

О том, что Франция признает Палестину, накануне заявил президент Эмманюэль Макрон. Это решение он оформит через генеральную ассамблею ООН в сентябре. Это решение, по его мнению, может внести вклад в безопасность всего Ближнего Востока.