Ставки по кредитам наличными остаются на уровне 33% годовых

В июле 2025 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) наличными составила 32,8% годовых, снизившись на 2,5 п.п. с начала года, но оставаясь на 6–7 п.п. выше, чем год назад. При этом банки увеличили средний срок кредитования до 30 месяцев, приблизившись к показателям середины 2024 года, сообщают БКИ и аналитики.

Удлинение сроков позволяет снизить ежемесячную нагрузку на заемщиков и компенсировать жесткие требования ЦБ. По данным «Банки.ру», номинальная ставка по потребительским кредитам достигла 28,7% годовых, а ПСК в топ-20 банках варьируется от 24,8% до 38,7%.

Эксперты связывают тренд с ожиданием дальнейшего снижения ключевой ставки, которое может продолжиться уже 25 июля. Однако динамика кредитного рынка останется волатильной, пока регулятор не стабилизирует монетарную политику.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кредиты наличными растут в длине».