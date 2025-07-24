Людмила Рева назначена генеральным директором агентства недвижимости «Главстрой»

Коммерческий директор «ГК Алькор» Людмила Рева стала генеральным директором агентства недвижимости «Главстрой». Она сменила на этом посту Юлию Ружицкую, которая завершила сотрудничество с компанией. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вручение ежегодных премий "Твердые знаки" от ИД "КоммерсантЪ" в Санкт-Петербурге" в ресторане "Кристал". Людмила Рева, коммерческий директор SRV с супругом в сентябре 2020 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вручение ежегодных премий "Твердые знаки" от ИД "КоммерсантЪ" в Санкт-Петербурге" в ресторане "Кристал". Людмила Рева, коммерческий директор SRV с супругом в сентябре 2020 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Главстрое» подчеркнули, что назначение призвано усилить направление коммерческой и жилой недвижимости в ЖК «Северная долина», «Юнтолово» и «Кронфорт», а также будущих проектах компании.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале июня пост коммерческого директора компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Алексей Бушуев, под его назначение создали должность. До этого он работал в девелоперских компаниях «Аквилон», «Трест», DVA GROUP, Seven Suns Development.

Андрей Маркелов