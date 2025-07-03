Пост коммерческого директора «Главстрой Санкт-Петербург» занял Алексей Бушуев

Коммерческим директором строительной компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Алексей Бушуев, сообщает пресс-служба застройщика. Должность создали специально под господина Бушуева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев.

Фото: Пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург» Новый коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев.

Фото: Пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург»

До назначения топ-менеджер работал в компаниях «Аквилон», «Трест», DVA GROUP, Seven Suns Development. В «Главстрое» он будет заниматься повышением результативности продаж, запуском и продвижением новых проектов, укреплением бренда.

«Мы уверены, что многолетний опыт Алексея в стратегическом управлении коммерческими процессами, а также глубокое понимание рынка станут ценным ресурсом для достижения этих целей»,— сказал гендиректор компании Алексей Болдин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Главстрой Санкт-Петербург» займется строительством торгового комплекса «Ю’Молл» в жилом комплексе «Юнтолово» на северо-западе города.

Андрей Маркелов