В Орле продают здание-памятник в федеральной собственности за 23 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион объект культурного наследия регионального значения (ОКН) на улице Московской в Орле. Имущественный комплекс относится к федеральной собственности. Начальная цена лота составляет 22,9 млн руб. Об этом говорится в документации аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу здание

Фото: «Дом. РФ» Выставленное на продажу здание

Фото: «Дом. РФ»

В комплекс входят здание площадью 2,8 тыс. кв. м и земельный участок на 2,6 тыс. кв. м, который покупателю сдадут в аренду на 11 месяцев за 55,5 тыс. руб. ОКН сочетает элементы конструктивизма и провинциального классицизма.

Имущественный комплекс находится в Железнодорожном районе. В 100 м от него есть остановка общественного транспорта.

Размер задатка составляет 2,3 млн руб., шаг аукциона — 230 тыс. руб. Принять участие в торгах можно до 1 сентября. Итоги подведут 5 сентября.

Накануне стало известно, что в липецком Ельце выставили на продажу здание в федеральной собственности за 11,8 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подать до 25 августа.

Анастасия Назаренко