В липецком Ельце продают еще одно здание в федеральной собственности

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс на улице 9 Декабря в Ельце Липецкой области. Он находится в федеральной собственности. Начальная цена лота составляет 11,8 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу здание на улице 9 Декабря

Фото: «Дом. РФ» Выставленное на продажу здание на улице 9 Декабря

Фото: «Дом. РФ»

В состав комплекса входят двухэтажное здание площадью 804 кв. м и участок на 1 тыс. кв. м. Последний покупателю предоставят в аренду на 11 месяцев с платой в 10,5 тыс. руб. Разрешенный вид использования земли: для малоэтажной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства, гостиниц, общепита, магазинов.

По словам продавца, объект находится на первой линии улицы. Он окружен частными домами и административными зданиями. В пешей доступности площадь Ленина, городской и детский парки, остановка общественного транспорта.

Размер задатка составляет 1,2 млн руб., шаг аукциона — 119 тыс. руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 25 августа, итоги планируют подвести 29 августа.

На прошлой неделе в Ельце выставили на продажу здание в федеральной собственности за 7,4 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 сентября.

Алина Морозова