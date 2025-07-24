Попавшего под дело экс-главу поселения под Воронежем зарегистрировали на выборы

Бывший глава Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев, ставший в этом году фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, зарегистрирован на выборы в местный совет депутатов как самовыдвиженец. Это следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Стародубцев

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области

Господин Стародубцев возглавил Яменское сельское поселение в марте 2023-го, а в апреле этого года покинул должность. После этого стало известно, что региональное управление Следственного комитета заподозрило его в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По версии следствия, глава поселения, вопреки установленному законом запрету, лично и через доверенное лицо участвовал в управлении коммерческой охранной фирмой «Ермак», учредителем которой являлась его супруга. При этом он якобы оказывал покровительство компании путем предоставления необоснованных льгот и преимуществ. С марта 2023 года по май 2024-го с ЧОП «Ермак» без проведения конкурентных процедур были заключены 20 муниципальных контрактов на сумму более 5,7 млн руб. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Сам Станислав Стародубцев называл претензии надзора надуманными.

Помимо господина Стародубцева на выборы в совет депутатов Яменского сельского поселения на данный момент зарегистрированы 11 человек, в том числе восемь самовыдвиженцев и три кандидата от «Единой России».

Владимир Зоркий