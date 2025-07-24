Второго фигуранта дела Бавыкина зарегистрировали на выборы в Воронежскую гордуму
Депутат Воронежской городской думы Александр Чуфинев зарегистрирован на выборы в новый созыв как самовыдвиженец. Это следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Господин Чуфинев стал вторым участником дела о мошенничестве на выборах в 2020 году, зарегистрированным для участия в сентябрьском голосовании.
Александр Чуфинев (слева) и зампред Воронежской гордумы Олег Черкасов (справа)
Фото: городская дума Воронежа
Ранее в качестве самовыдвиженца на выборы зарегистрировали Ивана Кандыбина. Он и господин Чуфинев в 2020 году избрались в текущий созыв от партии «Единая Россия».
Выборы прошлого созыва гордумы Воронежа стали предметом уголовного дела против бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», он получил 10 лет колонии за мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В суде было установлено, что в 2020 году на тот момент глава управы Коминтерновского района Бавыкин и его заместительница Светлана Васькова получили 7 млн руб. от кандидатов в гордуму и облдуму Воронежа. Речь идет об избравшихся в итоге в гордуму Вадиме Клецове, Сергее Кудрявцеве (лишился мандата за мошенничество с госсобственностью), Александре Жукове, Иване Кандыбине, Дмитрии Крутских, Александре Чуфиневе, а также ставших областными депутатами Дмитрии Лукинове, Елене Губиной и Андрее Прытыкине. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали.
В конце прошлого года губернатор Александр Гусев предполагал, что ни одна из партий не выдвинет участников дела Бавыкина в новые созывы областной и городской дум. Судя по данным ГАС «Выборы», в качестве самовыдвиженцев на выборы в гордуму помимо Александра Чуфинева и Ивана Кандыбина выдвинулись Александр Жуков и Дмитрий Крутских. Они пока не зарегистрированы. В областную думу от партии «Новые люди» выдвинулась Елена Губина. Она также пока не зарегистрирована.