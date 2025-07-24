В Приангарье КамАЗ врезался в частный дом, есть погибший и пострадавшие

В Качугском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого один человек погиб и трое получили травмы.

Как установили сотрудники управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону, вчера, 23 июля, около 18:00 водитель КамАЗа с прицепом, проезжая через деревню Алексеевка, не справился с управлением и врезался в жилой дом.

В результате происшествия 50-летний водитель погиб, трое жильцов дома пострадали. Всего в доме находилось пять человек, отметили в ГАИ.

Михаил Кичанов