ОЭЗ СПб ищет проектировщика будущего инновационного центра в промзоне «Парнас»

АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» (ОЭЗ СПб) ищет проектировщика для будущего инновационного центра, который разместится на площадке «Парнас». Об этом свидетельствуют данные на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Потенциальному победителю конкурса предстоит разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, сопроводить получение положительного заключения государственной экспертизы.

Общая площадь центра высотой 1-3 этажа составит не менее 18 тыс. кв. м. Начальная стоимость контракта составит 75 млн рублей. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы будут полностью финансироваться из бюджетных инвестиций города.

На выполнение работ отведут 240 календарных дней с даты подписания договора. Срок строительства планируют определить в процессе проектирования.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новый завод по производству радиоэлектронной продукции построят на площадке «Новоорловская». Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Смольным и АО «ВНИИР — Прогресс» было подписано 20 июня.

Андрей Маркелов