Новый завод по производству радиоэлектронной продукции построят в ОЭЗ Петербурга

В 2028 году на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» планируют запустить новое производство высокотехнологичной продукции. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Смольным и АО «ВНИИР — Прогресс» было подписано 20 июня на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в администрации Петербурга, поддержка городского правительства выражается в выделении под строительство объекта участка площадью 2 га.

На новом производстве предполагается наладить выпуск инновационных помехоустойчивых приемников глобальных навигационных спутниковых сигналов. Кроме того, завод наладит серийное производство электрооборудования специального и судового назначения.

В Смольном также отметили, что реализация проекта обеспечит Петербургу более 200 новых высокотехнологичных рабочих мест. «Запуск нового завода по выпуску радиоэлектронной продукции создаст мощный мультипликативный эффект в смежных отраслях промышленности»,— прокомментировал подписание соглашения председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне в рамках ПМЭФ-2025 было подписано соглашения между правительством Санкт-Петербурга и производителем микроэлектроники АО «Микрон» по разработке и производству микроконтроллеров (микропроцессоров) для проекта «Единая карта петербуржца».

Андрей Цедрик