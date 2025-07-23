Власти Тамбова ищут подрядчика для ремонта школы за 148 млн рублей

Инвестиционно-строительный центр «Инвестор», входящий в структуру администрации Тамбова, объявил аукцион на обновление средней общеобразовательной школы № 22 в облцентре по адресу улица Советская, 159. Начальная максимальная цена контракта — 148,8 млн руб. Средства будут направлены из муниципального бюджета. Об этом говорится на портале госзакупок.

Аукцион был размещен 21 июля, податься на участие можно до 29 июля. Итоги подведут 31 июля. Согласно его документации, работы необходимо выполнить до 30 ноября этого года. Победителю предстоит переложить в здании кровлю, отремонтировать входную группу, ограждения и лестницы, фундамент и полы, перекрытия. Также в рамках работ необходимо обновить инженерные коммуникации, в том числе сигнализацию и видеонаблюдение.

В октябре 2024 года и мае текущего года тамбовские власти уже размещали закупки для проведения ремонта этой школы. Победителем стало московское ООО «Алдр Сб», которому не удалось исполнить обязательств. В результате контракты были расторгнуты. Первый договор на сумму 96,5 млн руб. был оплачен компании только на 47,2 млн руб., что соответствует объему выполненных работ. Второй контракт суммой в 37,2 млн руб. оплачен менее чем наполовину — на 14 млн руб. «Алдр Сб» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков УФАС.

Анна Швечикова