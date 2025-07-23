«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого не смог выйти в полуфинал Кубка Китая

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, уступил «Хэнань Суншань Лунмэнь» в четвертьфинале Кубка Китая. Встреча прошла в Шанхае.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. Победитель определился в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты «Хэнаня» — 8:7. В полуфинале команда сыграет с «Чэнду».

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в 2023 году. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая. В прошлом сезоне клуб стал серебряным призером национального чемпионата, а также дошел до полуфинала Кубка страны. В июле 2025-го Слуцкий продлил соглашение с «Шанхаем» до 2027 года.

Таисия Орлова