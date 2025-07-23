В Госдуме объяснили голосование умершего депутата техническим сбоем

Отметки о голосовании депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Тарасенко на пленарном заседании 22 июля, в ходе которого было объявлено о его смерти, стали результатом технического сбоя. Об этом «Ъ» сообщил заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным сайта Госдумы, господин Тарасенко успел проголосовать 11 раз — по повестке, по вопросу денонсации Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, по вопросу поддержки гражданских жен погибших бойцов спецоперации, а также по ряду других вопросов. Последний раз он нажал на кнопку в 13 часов 40 минут, а уже через час спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что Михаил Тарасенко умер, и предложил почтить его память минутой молчания. «Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее»,— заявил господин Володин.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах