«Зенит» перехватил казанского

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о самом, пожалуй, интересном трансфере межсезонья в Единой лиге ВТБ. Петербуржцы усилились хорошо известным российским болельщикам защитником Ненадом Димитриевичем. Македонец два сезона выступал за УНИКС, и во многом благодаря Димитриевичу казанцы в 2023 году первый и пока единственный раз в своей истории стали чемпионами лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ненад Димитриевич (слева)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ненад Димитриевич (слева)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Петербургский «Зенит» в среду, 23 июля, объявил о подписании контракта с македонским защитником Ненадом Димитриевичем. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года. Финансовые параметры сделки не сообщаются. Однако, как утверждает итальянский инсайдер Андреа Кальцоне, зарплата Димитриевича в России составит около €1,5 млн в год. По другим данным, она составит €1,2 млн в первый сезон и €1,3 млн во второй.

Как бы то ни было, даже если брать в расчет нижнюю планку, Димитриевич становится одним из наиболее высокооплачиваемых игроков Единой лиги ВТБ.

Отметим также, что «Зениту» пришлось выдержать солидную конкуренцию за Димитриевича. Интерес к нему проявляли ЦСКА и УНИКС, причем казанцы «вели» игрока, которого прекрасно знают, еще с весны. Но, по всей видимости, тягаться с предложением «Зенита» ни московский, ни казанский гранды не смогли.

Ненад Димитриевич прекрасно известен российской публике — два сезона он провел в том же УНИКСе. Причем это были два отличных года. В сезоне 2022/23 македонец с его фирменными парашютами, противодействовать которым команды лиги так толком и не научились, привел УНИКС к первой в истории казанцев победе в чемпионате Единой лиги ВТБ, став к тому же MVP play-off. Через год УНИКС снова вышел в финал, но там его остановил ЦСКА (Димитриевич в том сезоне получил приз MVP регулярного первенства).

Ненад Димитриевич после этого решил вернуться в Европу, подписав контракт с «Миланом», который тренирует Этторе Мессина (итальянский специалист дважды, в 2005–2009 и 2012–2014 годах, возглавлял ЦСКА).

Впрочем, в Италии у Димитриевича дела не пошли, хотя начиналось все неплохо.

Команда взяла Суперкубок страны, Димитриевич получил титул MVP турнира. Но затем у Мессины все чаще стали появляться претензии к Димитриевичу. То, на что не обращали внимания в Казани,— нелюбовь игрока к работе в обороне, частое стремление решить эпизод самостоятельно — в Милане вызывало претензии. Кроме того, от Димитриевича требовали набрать мышечную массу (при росте 190 см его вес едва переваливает за 80 кг).

В итоге македонец все реже попадал в состав, а весной уже практически окончательно выпал из ротации. Ну а вскоре стороны договорились, что защитник не станет дорабатывать контракт, который был рассчитан до 2026 года, до конца. При этом «Милан» согласился выплатить баскетболисту компенсацию за досрочное расторжение соглашения. По неофициальным данным, речь шла о €500 тыс.

В «Зените», который в новом сезоне отмечает столетие (вообще-то 100 лет клубу исполнилось в мае, но в Санкт-Петербурге, после того как ни футбольный, ни баскетбольный клубы золото взять не смогли, решили, что правильно будет отметить не столетие, а сотый сезон), у Димитриевича, вероятно, будет куда больше свободы, чем в Милане.

Возглавивший по завершении прошлого сезона петербуржцев Александр Секулич прекрасно знает, на что способен македонец, и наверняка сумеет использовать его сильнейшие стороны. Интересно, что, когда словенец тренировал «Локомотив-Кубань» (2022–2024), Димитриевич не раз огорчал его команду. Например, в решающем матче финала play-off в 2023-м он накидал краснодарцам 34 очка.

Александр Петров