Петербург первым переводит городские службы на мессенджер Max

Санкт-Петербург станет первым российским регионом, который использует новый отечественный мессенджер Мax для работы городских служб. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главы города, пилотный проект уже стартовал. «В MAX созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас пользователи Max могут общаться со спасателями и справочной в текстовом чате или звонить внутри мессенджера, а «дальше функционал будет расширен».

«Это удобно для жителей и позволит значительно ускорить время обработки обращения», — полагает господин Беглов.

Из Госдумы ранее направили обращение премьеру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать программу для переноса в Max данных пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в России не будут запрещать зарубежные мессенджеры, если они соблюдают законодательство.