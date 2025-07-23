«Ростсельмаш» сократил продажи на 40% из-за кризиса спроса в 2025 году

Продажи сельхозтехники компании «Ростсельмаш» летом 2025 года сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на совладельца предприятия Константина Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Ситуация со сбытом техники остается трудной. Оживление есть, но слабое, со сбытом практически ничего не изменилось. Проблема в том, что крестьяне не вкладывают в сельхозтехнику. И решение пока не найдено»,— заявил господин Бабкин.

По словам совладельца, для стабилизации положения предприятие применяет различные подходы к организации труда: ряд сотрудников отправлены в длительный отпуск, некоторые подразделения работают по трехдневной рабочей неделе.

«Ранее распространялась информация о потенциальном заказе из Нигерии на три тыс. комбайнов. Сейчас такой сделки нет, но в Африке развивается сельское хозяйство и в перспективе это когда-то возможно»,— пояснил Константин Бабкин.

По данным первого заместителя гендиректора «Ростсельмаша» Алексея Швейцова, за первое полугодие 2025 года отгрузки зерноуборочных комбайнов снизились на 60%, тракторов конечным потребителям — на 39%.

Валентина Любашенко