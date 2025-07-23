Экс-замглавы иркутского минздрава ответит в суде за превышение полномочий

Прокуратура Иркутской области направила в суд дело бывшего замминистра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Экс-чиновница обвиняется в превышении полномочий при закупке лекарств с причинением ущерба на сумму более 25 млн руб.

По версии следствия, в 2019 году замминистра утвердила заявки на закупку обезболивающего лекарственного препарата «Трамадол» в количестве, значительно превышающем потребность пациентов с онкологией. В связи с невостребованностью и истечением сроков годности дорогостоящее лекарство было уничтожено.

Следственные органы завели дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие считает, что замминистра якобы хотела создать видимость эффективного руководства и полного расходования субсидий, выделенных в 2019 году.

Илья Николаев