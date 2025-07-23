HH.ru: спрос на специалистов со знанием китайского языка в УрФО снизился на 43%

Спрос на специалистов со знанием китайского языка в регионах Уральского федерального округа (УрФО) сократился на 43% за первые шесть месяцев этого года относительно показателей того же периода 2024 года, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. На Урале было открыто 158 вакансий в первом полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Большинство вакансий для работников со знанием китайского сосредоточено в Свердловской области (59%), Челябинской области (20%) и Тюменской области (15%). В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) спрос на таких специалистов составляет 3%, 2% и 1% соответственно. Наибольшее сокращение спроса зафиксировано в Югре (79%), Курганской области (57%) и Челябинской области (56%). В Свердловской области снижение составило 34%, а в Тюменской области — 27%, на Ямале уровень спроса не изменился.

Вакансии со знанием китайского языка чаще всего открываются в отраслях «Услуги для бизнеса» (10%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), а также в образовательных учреждениях и IT-секторе (по 9%). Среди специалистов наиболее востребованы менеджеры по логистике и ВЭД (13%), переводчики (12%) и менеджеры по продажам (11%).

Средние предлагаемые зарплаты для специалистов со знанием китайского языка в Тюменской области составляют 135 тыс. руб., в ХМАО — 130 тыс. руб., а в ЯНАО — 100 тыс. руб. В Свердловской и Челябинской областях предлагают 90 тыс. руб., а в Курганской области — 55 тыс. руб.

Согласно данным сервиса для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса», в 2025 году доля зарубежных бизнес-поездок из Екатеринбурга выросла до 9%, что на 1% больше, чем в 2024 году. Чаще всего уральцы отправляются в Казахстан и Китай — каждая страна получила по 18% от всех бронирований рейсов.

Ирина Пичурина