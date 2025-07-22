«Авиасейлс»: уральцы чаще всего совершают деловые поездки в Казахстан и Китай

В 2025 году доля зарубежных бизнес-поездок из Екатеринбурга выросла до 9%, что на 1% больше, чем в 2024 году, следует из аналитики сервиса для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса». Чаще всего представители бизнеса отправляются в страны Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди популярных направлений произошли изменения. В 2024 году Турция занимала лидирующую позицию с долей 30%. В 2025 году первенство разделили Казахстан и Китай — каждая страна получила по 18% от всех бронирований рейсов. Турция заняла третье место с 17%, за ней следуют Узбекистан (15%) и Грузия (4%).

Аналитики отметили, что в Китай чаще всего отправляются представители компаний из сфер торговли, ремонта транспорта и обрабатывающих производств. В Казахстан направляются предприниматели, занимающиеся торговлей, производством, транспортировкой и хранением. Турция привлекает компании из сфер строительства, производства и розничной торговли, Узбекистан — из сфер торговли, производства, строительства. В Грузию отправляются преимущественно представители строительных компаний. «Изменения в географии зарубежных командировок — это маркер смещения фокуса деловой активности. Бизнес из Екатеринбурга переориентируется на ближайших соседей и укрепляет связи с Китаем, Казахстаном и Узбекистаном»,— сказал руководитель сервиса «Авиасейлс для бизнеса» Иван Бойцов.

При этом подавляющее большинство всех командировок из Екатеринбурга — 91% — по-прежнему приходится на Россию. Как и в прошлом году, уральцы чаще всего отправляются в Москву (40%), Санкт-Петербург (9%), Сочи (6%), Уфу (4%). Казань (3%) обогнала Новосибирск и заняла пятое место — это единственное изменение по сравнению с 2024 годом.

Напомним, с начала года через екатеринбургский аэропорт Кольцово прошло более 3,7 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Поток пассажиров на внутренних направлениях остался на уровне прошлого года, но международные рейсы показали рост на 11,7%. Среди заграничных направлений лидирует Шарджа (ОАЭ), новое направление Санья (Китай), открытое в 2025 году, также заметно привлекло внимание пассажиров.

Ирина Пичурина