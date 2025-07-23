В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя

Силовики в Екатеринбурге задержали Элвина Шукурова, которому было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил член общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил господин Чукреев, обвиняемый связан с подпольным цехом по производству и розливу контрафактного алкоголя в Первоуральске (Свердловская область). Силовики из Росгвардии при поддержке свердловского ГУ МВД прекратили деятельность этого объекта. «В Екатеринбурге задержали очередного коммерсанта с азербайджанскими корнями — Элвина Шукурова. По ходатайству следствия "бизнесмена" отправили в СИЗО»,— сказал Дмитрий Чукреев.

По данным «Ъ», в Екатеринбурге фигурантов по делу этнической группировки, выходцев из Азербайджана, подозревают в поставках контрафактного алкоголя. В результате употребления напитков осенью 2021 года в Екатеринбурге отравление получил 51 человек, из которых 44 потом скончались. Шести подсудимым были назначены реальные сроки лишения свободы — от пяти с половиной до шести с половиной лет исправительной колонии общего режима.

Ирина Пичурина